UBS hebt Munich Re auf 'Neutral' und Ziel auf 260 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 215 auf 260 Euro angehoben.Die Trends schienen sich für den Rückversicherer zu bessern, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht keine Risiken für die Gewinnerwartungen des Marktes mehr und die Bewertung reicht ihm als Verkaufsargument alleine nicht aus./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 15:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.