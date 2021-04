UBS hebt Credit Suisse auf 'Buy' und Ziel auf 10,80 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Credit Suisse nach dem jüngsten Kursrutsch im Zusammenhang mit der Pleite des Hedgefonds Archegos und der Greensill Bank von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10,20 auf 10,80 Franken angehoben.Die Bewertung der Aktie sei nun am historischen Tief angekommen, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risiken erachte er nun wieder als attraktiv, auch wenn noch viel Unsicherheit bleibe./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 18:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.