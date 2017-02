UBS hebt Banco Santander auf 'Buy' und Ziel auf 5,85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Banco Santander nach Zahlen zum Schlussquartal 2016 von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 4,15 auf 5,85 Euro angehoben.Nach den starken Resultaten der spanischen Großbank habe er seine Gewinnschätzungen für 2017 und 2018 angehoben, da er mit einer beschleunigten Dynamik rechne, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer Studie vom Donnerstag. Verantwortlich dafür seien vor allem seine gestiegene Überzeugung in eine Trendwende in Brasilien sowie positivere Erwartungen für die Nettozinserträge in Großbritannien und Spanien./gl/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.