UBS belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 117 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen.Der gute Verlauf des ersten Quartals sei zwar positiv, schrieb Analystin Olivia Townsend am Dienstagabend in einer ersten Reaktion auf die Eckdaten. Die Erwartungen seien nach Signalen der Wettbewerber wie Boozt zuletzt bereits gestiegen. Zudem sieht sie bei den Anlegern Bedenken über die technische Umsetzung der Weitergabe der Zalando-Beteiligung der schwedischen Beteiligungsgesellschaft Kinnevik an ihre eigenen Aktionäre./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2021 / 17:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.