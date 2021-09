UBS belässt Yara auf 'Neutral' - Ziel 430 norwegische Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Yara angesichts der bevorstehenden Schließung eines Großteils der europäischen Ammoniakproduktion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 430 norwegischen Kronen belassen.Dies werde die Absatzmengen kurzfristig deutlich belasten, andererseits aber den Margen in den Übersee-Aktivitäten der Norweger, die etwa für 40 Prozent der weltweiten Ammoniakproduktion von Yara stünden, starke Anreize bieten. Dies schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 07:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.