UBS belässt Yara auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Yara nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 norwegische Kronen belassen.Der operative Gewinn (Ebitda) des Düngemittelherstellers habe seine Erwartungen um 14 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe bei den abgesetzten Volumina gut abgeschnitten./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.