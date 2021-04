UBS belässt Wells Fargo auf 'Buy' - Ziel 40 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Wells Fargo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen.Der Finanzdienstleister habe von der Auflösung von Reserven in großem Stil profitiert, schrieb Analyst Saul Martinez in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auch die Gebühreneinnahmen seien besser gewesen als angenommen. Positiv wertete der Experte mehr Klarheit über die Folgen des Verkaufs eines Portfolios von Studentenkrediten./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 13:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.