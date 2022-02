UBS belässt Walmart auf 'Buy' - Ziel 180 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart vor dem am 17. Februar erwarteten Zahlenwerk zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Der Einzelhandelskonzern dürfte weiter Marktanteile gewonnen haben und über ein erfolgreiches Weihnachtsquartal berichten, schrieb Analyst Michael Lasser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Frage sei zugleich, ob es gelungen sei, den Rückgang der Bruttomarge zu stoppen. Er rechne für das abgelaufene vierte Quartal mit einem weiteren leichten Rückgang./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 03:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 03:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.