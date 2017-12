UBS belässt Vonovia auf 'Neutral' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vonovia anlässlich der Übernahme des österreichischen Immobilienunternehmens Buwog auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Der Dax-Konzern stärke damit seine Präsenz in wichtigen deutschen Städten wie Berlin und gewinne zudem an kritischer Masse in Österreich, schrieb Analyst Charles Boissier in einer ersten Reaktion am Dienstag./ajx/edh Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.