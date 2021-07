UBS belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einem Gespräch mit dem Technologiechef der Konzerntochter Audi auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen.Die Marken Audi und Porsche bewegten sich im Zuge des Wandels zu Elektroantrieben im Luxussegment am schnellsten und machten so für den Anlagehintergrund von Volkswagen einen Unterschied, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die VW-Aktie bleibe sein "Top Pick" unter den globalen Autobauern./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 15:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 15:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.