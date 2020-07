UBS belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 190 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen.Der britische Telekommunikationskonzern habe wie erwartet trotz des Gegenwindes von Seiten der Pandemie robuste Resultate präsentiert, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für den Serviceumsatz in Deutschland, also für die Erlöse ohne den Verkauf von Endgeräten wie Handys und Tablets./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / 06:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.