UBS belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 187 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Pence belassen.Analyst Polo Tang beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zur deutschen Telekom-Branche mit dem geplanten Aufbau eines eigenen Netzes durch 1&1. Bei Vodafone sollten verbesserte Trends am deutschen Markt die europäischen Umsätze steigern und eine Neubewertung bewirken./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 16:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.