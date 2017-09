UBS belässt Vivendi auf 'Buy' - Ziel 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vivendi auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen.Daten des Marktforschers Nielsen zufolge hat sich das Wachstum von Musikvideo-Streams in den USA abgeschwächt, während das Wachstum von Audio-Streams deutlich beschleunigt habe. Dies könnte die Musiksparte von Vivendi in eine bessere Verhandlungsposition gegenüber dem Videoportal Youtube bringen, schrieb Analyst Richard Eary in einer Studie vom Montag. Insofern sah Eary Potenzial für einen Umsatzanstieg./la/mis Datum der Analyse: 25.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.