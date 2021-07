UBS belässt Vantage Towers auf 'Neutral' - Ziel 26,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vantage Towers":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vantage Towers nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26,70 Euro belassen.Die Funkturmtochter von Vodafone habe insgesamt einen ordentlichen Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal 2021/22 vorgelegt, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Wachstum der Erlöse ohne Durchleitungseinnahmen im Jahresvergleich habe derweil zwar dem Trend aus dem Vorjahr entsprochen, liege aber deutlich unter dem, was mit Blick auf die Jahreswachstumsprognose für 2021/22 erwartbar gewesen sei./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 07:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.