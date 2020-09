UBS belässt United Internet auf 'Neutral' - Ziel 40,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet angesichts gekürzter Jahresziele wegen des Netzzugangsstreits mit Telefonica auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen.Der Preis pro Gigabyte sei zwar mit den Spaniern vertraglich fixiert, die Datennutzung steige aber und werde so teurer für die United-Tochter 1&1 Drillisch, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Höhere Gebühren für den Zugang zum O2-Netz machten den Aufbau eines eigenen und damit vierten deutschen Mobilfunknetzes attraktiver. Tang bleibt aber bei seiner Meinung, dass eine überarbeitete Vereinbarung eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten wäre./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 00:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2020 / 00:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.