UBS belässt Unilever auf 'Sell' - Ziel 3700 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever anlässlich der Beteiligung des aktivistischen Hedgefonds Trian Partners auf "Sell" mit einem Kursziel von 3700 Pence belassen. Angesichts der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Unilever-Aktie im Jahr 2021 dürfte diese Nachricht die Aufmerksamkeit des Marktes auf mögliche strategische Veränderungen bei dem Konsumgüterkonzern lenken, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insbesondere könnten sich die Anleger fragen, ob Unilever nun eine separate Börsennotierung für seinen Geschäftsbereich Foods & Refreshment in Betracht zieht./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / 11:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2022 / 11:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.