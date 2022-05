UBS belässt Under Armour auf 'Buy' - Ziel 36 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Der neue Ausblick des Sportartikelherstellers für das Geschäftsjahr 2023 werde die Anleger vermutlich enttäuschen, schrieb Analyst Jay Sole am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Er sieht für die Ergebnisschätzungen am Markt ein Korrekturrisiko von bis zu 19 Prozent./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 11:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 11:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.