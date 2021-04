UBS belässt Total SA auf 'Neutral' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Total SA vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Wichtige Indikatoren wie Preisanstiege bei Erdgas und Flüssigerdgas zeugten von einem stärkeren Marktumfeld, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Lockdonws und die schwache Nachfrage in Europa dürften derweil das Raffineriegeschäft weiter belastet haben./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 07:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.