UBS belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 1000 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar belassen. Der operative Gewinn sei mehr oder weniger erwartungsgemäß gewesen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2022 habe der Elektroautobauer aber betont, dass Probleme in der Lieferkette ein limitierender Faktor blieben. Ein neues Produkt sei vorerst nicht in der Pipeline./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 22:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 22:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.