UBS belässt T-Mobile US auf 'Buy' - Ziel 70 US-Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen.Der angekündigte Aktienrückkauf im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar lasse noch genügend Raum für ähnliche Aktionen, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom scheine sich auch im laufenden vierten Quartal sehr stark zu entwickeln./edh/ag Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.