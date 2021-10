UBS belässt Swiss Re auf 'Sell' - Ziel 79 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sell" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen.Naturkatastrophen und die Übersterblichkeit dürften sich in den Resultaten der Rückversicherer widerspiegeln, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem Branchenausblick auf die Berichtssaison zum dritten Quartal vom Mittwoch. Seine Favoriten im Sektor sind Munich Re und Hannover Rück: ihre Bilanzen seien stark und die Gewinne schwankten wenig./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 08:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2021 / 08:28 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.