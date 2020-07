UBS belässt Swiss Re auf 'Buy' - Ziel 93 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Franken belassen.Die Eckdaten für das erste Halbjahr hätten ein hohes Niveau, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Rückversicherer sei in guter Stellung, um 2021 von anziehenden Preisen zu profitieren. Mit dem Verkauf der Tochter ReAssure verbesserten die Schweizer ihr bilanzielles Risikoprofil./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2020 / 20:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.