UBS belässt Stellantis auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Autokonzern habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis klar positiv überrascht, was die Anleger begrüßen dürften, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der nur vage Ausblick auf 2022 könnte sich aber als Bremsklotz erweisen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 07:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.