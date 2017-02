UBS belässt Sky Plc auf 'Buy' - Ziel 1370 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Sky plc":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sky PLC vor der ersten Bieterrunde für die Champions-League-Rechte in Großbritannien für die Spielzeiten 2018/19 bis 2020/21 auf "Buy" mit einem Kursziel von 1370 Pence belassen.Da die UEFA mit ihren Rechten deutlich mehr verdienen wolle, dürften die Investoren angesichts eines möglichen extremen Ausgangs auf der Hut sein, schrieb Analyst Polo Tang in einer Studie vom Freitag. So könnten BT oder Sky mehr als 400 Millionen Pfund für die Exklusivrechte hinlegen./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.