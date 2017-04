UBS belässt Sky Plc auf 'Buy' - Ziel 1310 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Sky plc":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sky PLC nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1310 Pence belassen.Umsatz und operatives Ergebnis seien in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 in etwa im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Polo Tang in einer Studie vom Donnerstag. Wichtiger aus Anlegersicht sei aber, ob das Übernahmeangebot von 21st Century Fox für den britischen PayTV-Sender von 1075 Pence je Sky-Aktie alle erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen erhalte./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.