UBS belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 99 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen.Die Tatsache, dass nur ein Monat mit verringertem Tourismus dafür gesorgt hat, dass das Vorsteuerergebnis negativ ausgefallen ist, lasse die Jahresziele ambitioniert erscheinen, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Sparmaßnahmen dürften dem Unternehmen allerdings in den folgenden Quartalen zugute kommen./kro/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 05:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.