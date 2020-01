UBS belässt Siltronic auf 'Neutral' - Ziel 81 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Finanztrends Video zu Siltronic



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen.Für den Waferhersteller sei das Jahr 2019 gut zu Ende gegangen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Dies dürfte am Markt gut ankommen, auch wenn der Ausblick auf 2020 mit Unsicherheiten behaftet sei./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.