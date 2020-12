UBS belässt Signify auf 'Neutral' - Ziel 27,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Signify":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Signify vor einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen.Die davor ausgegebenen, neuen diesjährigen und mittelfristigen Ziele des Lichtspezialisten seien in Ordnung, doch die Markterwartungen hätten wohl schon etwas bessere Margen eingepreist, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 06:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.