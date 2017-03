UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 131 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen.Das Großprojekt in Ägypten liege seinen Erkenntnissen zufolge ohne größere Probleme im Plan, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer Studie vom Montag. Seiner Einschätzung nach können die Münchner nun langsam die Früchte ernten, die sie durch hohe Investitionen in neue Projekte seit 2008 gesät haben./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.