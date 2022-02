UBS belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 76 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Aktienkurse europäischer Anzeigenportale böten attraktive Einstiegsmöglichkeiten in einem werthaltigen und wachstumsstarken Bereich, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei bevorzuge er Anbieter mit einem Schwerpunkt auf Immobilien wie Scout24 und Rightmove gegenüber solchen mit dem Schwerpunkt auf Autos wie Auto Trader./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2022 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2022 / 21:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.