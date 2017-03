UBS belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Schaeffler":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.Finanzchef Klaus Rosenfeld halte an dem Ziel fest, überdurchschnittlich zur Branchenproduktion zu wachsen, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer Studie vom Freitag. Allerdings dürfte die Dynamik dabei vor allem in der zweiten Jahreshälfte erzielt werden./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.