UBS belässt Schaeffler auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Schaeffler":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler auf "Neutral" belassen.Rund 15 Prozent des Umsatzes von Schaeffler seien in Gefahr, weil in batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen weniger Wälzlager enthalten seien als in Autos mit Verbrennungsmotoren, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer Studie vom Montag. Das bestärke seine vorsichtige Haltung hinsichtlich des langfristigen Ausblicks für den Autozulieferer, weshalb er sein Anlageurteil beibehalte./ajx/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.