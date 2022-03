UBS belässt Schaeffler auf 'Neutral'

Finanztrends Video zu Schaeffler Vz



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler auf "Neutral" belassen. Die deutschen Autobauer dürften unter den aktuellen Engpässen bei Kabelbäumen infolge des Ukrainekriegs am meisten leiden, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Da deren Fertigung arbeits-, aber nicht kapitalintensiv sei, sollten die Zulieferer dieses Problem aber binnen weniger Monate mit Zusatzschichten und Fertigungsstätten außerhalb der Ukraine in den Griff bekommen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 08:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.