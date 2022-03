UBS belässt Santander auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" belassen. Da die spanischen Banken nicht nennenswert in Russland engagiert seien, hätten sie sich zuletzt im Zuge der allgemeinen Sektorschwäche an den Börsen noch vergleichsweise robust gehalten, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Selbst die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine eingerechnet, erschienen BBVA und Santander mittlerweile recht niedrig bewertet./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 03:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.