UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 101 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi nach ersten Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten einer Brustkrebsstudie auf "Buy" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen.Die Ergebnisse für das Medikament Amcenestrants in Kombination mit dem Mittel Ibrance von Pfizer seien bislang gut, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es fehlten aber noch Details zur Disposition der behandelten Patienten und zur Sicherheit der Behandlung./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / 21:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.