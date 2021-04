UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 101 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen.Das Medikament Dupilumab (Dupixent) gegen Hauterkrankungen und Asthma sei in den USA wohl weiterhin stark gefragt, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt gebe es bei den operativen Margen im Kerngeschäft immer noch Spielraum für steigende Markterwartungen./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 16:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.