UBS belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 133 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Safran vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Berichten zufolge stehen angesichts des Krieges weitere Sanktionen gegen Russland auf der Tagesordnung, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Industrie- und Luftfahrtsektor. So führe die USA womöglich Gespräche mit europäischen Staaten über ein Verbot von Ölimporten. Zudem werde die Drosselung der Geschäftstätigkeit auf dem russischen Markt fortgesetzt./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 08:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.