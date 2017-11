UBS belässt STMicro auf 'Sell' - Ziel 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit Blick auf die neuen iPhone-Modelle auf "Sell" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen.Zwar habe der Chiphersteller von der Zulieferung von Komponenten an Apple profitiert, schrieb Analyst Nicolas Gaudois in einer Studie vom Montag. Das dürfte jedoch in den Konsensschätzungen mittlerweile weitgehend berücksichtigt sein. Ihm stelle sich zudem die Nachfrage, wie nachhaltig die Aufträge von Apple an STMicro sind./bek/oca Datum der Analyse: 13.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.