UBS belässt SAP auf 'Neutral' - Ziel 112 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat SAP nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen.Der Softwarekonzern habe besser als erwartete Eckdaten zum ersten Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Michael Briest in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Vor allem das Lizenzgeschäft habe überraschend deutlich zugelegt. Wesentlich sei jedoch das Cloud-Neugeschäft und der dort gestiegene Auftragsbestand. Dies sollte Vertrauen in die wenn auch nur marginal angehobenen Jahresziele für das Cloudgeschäft schaffen. Enttäuschend sei aber, dass das starke operative Ergebnis (Ebit) im ersten Quartal nicht einmal teilweise in die Gesamtjahresziele eingeflossen sei./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 01:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.