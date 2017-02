UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 260 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Franken belassen.Er rechne in Kürze mit wichtigen Daten der Aphinity-Studie zur Behandlung von Brustkrebs, schrieb Analyst Jack Scannell in einer Studie vom Montag. Sollten sie statistisch bedeutungsvoll sein, dürfte dies in diesem Fall auch mit einer hohen klinischen Bedeutung einhergehen./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.