UBS belässt Rio Tinto auf 'Neutral' - Ziel 4500 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen.Mit dem Minenprojekten Oyu Tolgoi und Simandou sehe er zwei wichtige kurzfristige Herausforderungen für den neuen Konzernlenker, zusätzlich zur Lösung der Reputations- und Betriebsprobleme in der australischen Region Pilbara, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Montag vorliegenden Studie. Chancen und Risiken bei Rio seien weniger attraktiv als bei BHP./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2020 / 23:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2020 / 23:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.