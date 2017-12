UBS belässt Rio Tinto auf 'Buy' - Ziel 4000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen.Analyst Myles Allsop gibt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick zu Bergbauwerten zwar den Papiere von BHP Billiton den Vorzug. Aber auch die Aktionäre von Rio Tinto dürfen sich seiner Meinung nach in den kommenden zwölf Monaten über eine steigende Rendite freuen./ag/mis Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.