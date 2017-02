UBS belässt Rio Tinto auf 'Buy' - Ziel 3750 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto plc":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto nach einem Treffen mit Finanzvorstand Chris Lynch auf "Buy" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen.Die Bilanz des Bergbaukonzerns sei in Ordnung, schrieb Analyst Myles Allsop in einer Studie vom Dienstag. Die Ausschüttungen an die Aktionäre dürften weitergehen, selbst bei einem sinkenden Eisenerzpreis./edh/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.