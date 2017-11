UBS belässt Renault auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der angekündigten Anteilsreduzierung des französischen Staates auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Frankreich werde nach der reduzierten Beteiligung keine Sperrminorität bei dem Autokonzern haben, schrieb Analyst David Lesne in einer Studie vom Freitag. Als nächsten Schritt könnte Renault seinen Anteil am japanischen Autobauer Nissan reduzieren und das Geld an die Aktionäre ausschütten./edh/stb Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.