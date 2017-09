UBS belässt Renault auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault vor der für Anfang Oktober erwarteten neuen Mittelfristplanung des Autobauers auf "Buy" belassen.Auf der Autoausstellung (IAA) in Frankfurt habe sich der Konzern weiterhin vorsichtig zu den Aussichten in Europa geäußert, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer Studie vom Donnerstag. Dabei habe Renault auf die notwendigen Investitionen in die Megatrends der Branche - Stichwort Elektrifizierung - verwiesen./ajx/tav Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.