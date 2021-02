UBS belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 94,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 94,40 Euro belassen.Das vierte Quartal habe den hoch gesteckten Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Leicht verfehlte Erwartungen beim operativen Ergebnis seien im eher unbedeutenden Schlussquartal kein Grund zur Sorge. Der Ausblick enthalte aber nur begrenzte Details, daher seien die Begleitaussagen in einer Telefonkonferenz von Bedeutung./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 07:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.