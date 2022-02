UBS belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 113 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Puma SE nach Quartalszahlen des Sportartikelherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Diese hätten nicht überrascht, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil liege der Ausblick am oberen Ende der Konsensschätzungen, während die Aktie seit Jahresbeginn deutlicher als die von Konkurrent Adidas nachgegeben habe./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 07:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.