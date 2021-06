UBS belässt Prosus auf 'Buy' - Ziel 116 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen.Analyst John Kim widmete sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie Berichten, wonach 36 Vermögensverwalter und Investoren wegen eines Aktientauschangebots an die Aktionäre des Mutterkonzerns Naspers einen gemeinsamen Brief formuliert haben sollen. Demnach sorgten sich diese vor einer zunehmenden Komplexität des Konzerns und damit auch die Perspektiven für die Prosus-Aktie./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 12:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.