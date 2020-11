UBS belässt Prosus auf 'Buy' - Ziel 112 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach einem Zwischenbericht der Beteiligungsgesellschaft zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen.Aktien der Muttergesellschaft Naspers sowie der Tochter Prosus könnten über den Markt im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden, schrieb Analyst John Kim in einer am Dienstag vorliegenden Schnellstudie. Dieses Rückkaufprogramm wolle Prosus nach der Veröffentlichung seines Halbjahresberichts am 23. November starten./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / 17:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.