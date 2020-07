UBS belässt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 12,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen.Die Kennziffern des Medienkonzerns seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 06:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.